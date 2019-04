Centrum: Kroegen pas in juni langer open

Per 1 mei mogen kroegen in de Witte de Withstraat en De Meent in Rotterdam-Centrum een uur langer openblijven, tot 03.00 uur. Maar dat is tegen het zere been van de gebiedscommissie Centrum. Zij willen dat er eerst goed naar de bewoners wordt geluisterd.

“Burgemeester Aboutaleb heeft tot deze proef besloten en vraagt ons nu om de proef te monitoren en te evalueren. Dat is de verkeerde volgorde”, zegt Jim Pedd (D66) van de gebiedscommissie. “Draagvlak van de bewoners is van groot belang, dat moet je vooraf creëren.”

Woensdag is er een informatiebijeenkomst voor bewoners van het centrum, maar dat is teveel op de valreep en te weinig, vindt de commissie.



Daarom stelt de voltallige gebiedscommissie voor om de proef een maand later te laten ingaan, per 1 juni. “Wij willen graag eerst met bewoners in gesprek over de proef en het draagvlak onderzoeken. Dan kunnen we eind mei een advies formuleren en kan de proef per juni ingaan”, zegt Pedd. "Mocht het draagvlak er niet zijn, dan moeten we het gewoon niet doen", vindt Pedd. De proef duurt de hele zomer 2019, tot eind augustus.