Spullen uit grootmoeders tijd te koop bij pensionado op Goeree-Overflakkee

Jan Nijssen vertelt aan Radio Rijnmond over zijn hobby

Potten en pannen in allerlei kleuren

Een uit de hand gelopen hobby is het wel te noemen, daar is de 76-jarige Jan Nijssen het mee eens. Tientallen petroleumstelletjes, kruidenkastjes, emaille potten en zinken emmers in allerlei kleuren staan in het kantoortje van zijn huis. "Het is wel een beetje klein, het staat propvol hier."

Vroeger had hij daar een stuk meer ruimte voor, als aardappelhandelaar had Nijssen namelijk een grote schuur waar hij al zijn prullaria kwijt kon. "Nu ben ik kleiner gaan wonen en is dat wel een beetje een probleem."

De verzameling begon jaren geleden met één petroleumstel van de overleden buurman. Langzaam maar zeker werden dat er steeds meer. Hier een stelletje van een kennis, daar een rits van Marktplaats. En toen zat Nijssen opeens met 285 exemplaren.

Alsof dat nog niet genoeg was, kwam hij daarna ook nog in aanraking met het ouderwetse emaille. "Ik ben met pensioen, maar ik wil nog wel iets om handen hebben. Dus ben ik ook met emaille begonnen." Vandaar de emaille suikerpotten die in het kantoor te vinden zijn.

Wie denkt dat moeder de vrouw een probleem heeft met de hobby van haar man, heeft het goed mis. "Mijn vrouw heeft haar hobby, vogels kweken, en ik heb de mijne. Ze heeft hier geen probleem mee."

Jarenlang verkocht Nijssen zijn spullen vanuit de grote aardappelenschuur, maar na de verhuizing zat dat er niet meer in. Tot zaterdag. Dan vindt namelijk de eerste verkoop in zijn nieuwe huis op de Molendijk in Nieuwe-Tonge plaats.