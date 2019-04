Tot 42 maanden celstraf voor internetfraudeurs

Met het geld dat ze daarmee stalen, kochten ze auto's. De oplichters hebben hun slachtoffers in totaal zeker één miljoen euro ontfutseld.

Het gezelschap ging geraffineerd te werk. Ze verstuurden eerst een phishing-mail, belden daarna de slachtoffers op met een betrouwbaar klinkende stem en wisten zo codes te ontfutselen. Het geld werd snel overgemaakt, daar werden auto's van gekocht die vervolgens weer snel doorverkocht werden.

"De verdachten hebben er een vrij gestroomlijnd geheel van weten te maken, maar we hebben het hier over witwassen, oplichting en een criminele organisatie", zei de officier van justitie in maart.

Er waren straffen van 80 uur tot 4 jaar geëist.

Bij phishing worden slachtoffers online overgehaald om gegevens en wachtwoorden in te vullen op websites die heel erg lijken op bijvoorbeeld die van een bank. In werkelijkheid komen die gegevens dan bij de oplichters terecht.