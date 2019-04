Ondernemers Keizerswaard willen niet open op zondagochtend

Per 1 juli mogen naar verwachting alle winkels in Rotterdam ook op zondagochtend open. Nu kan dat alleen in het centrum van de stad en in Hoek van Holland.

Woensdag bespreekt een gemeenteraadscommissie het voorstel van D66 en Denk om ook voor 12.00 uur op zondag de winkels te openen. Een ruime meerderheid zal volgende maand met het plan instemmen.

In winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-Zuid staan de ondernemers nog niet te springen. "Voor mij hoeft het niet", zegt Alewijn Verwolf van broodjeszaak Kippie. "Het wordt steeds meer een 24-uurseconomie en ik denk dat je het met zes dagen wel afkan. Dit wil ik ook niet vragen van mijn personeel", zegt de kleine ondernemer.

Extra omzet

Even verderop in het winkelcentrum zit John de Haan van de Notenwinkel. Hij ziet zo'n openstelling op zondag wel zitten. "Dit is een goed voorstel. Ik zal wel meedoen, het kan toch extra omzet genereren." Maar ook hij vraagt zich af of er wel genoeg animo is onder de ondernemers in de Keizerswaard. "Elke maand hebben we koopzondag, maar dan doet maar 20 procent van de winkeliers mee. Het leeft hier echt niet."

Het voorstel van D66 en Denk is mede ondertekend door Leefbaar en de SP. De VVD heeft aangegeven het plan te steunen en daarmee is een meerderheid gevonden. "In het centrum zijn de winkels al wel open op zondagochtend, terwijl daarbuiten ook steeds meer toeristische plekken zijn. Denk aan Katendrecht, de Beijerlandselaan of de Schiedamseweg. Wij vinden het oneerlijk dat ondernemers daar niet open mogen op zondag, terwijl hun concurrenten in het centrum dat wel zijn", zegt mede-initiatiefnemer Faouzi Achbar van Denk.

Winkeliersvereniging Retail010 keert zich tegen het voorstel. "Laten we het nou één ochtend in de week rustig houden, dat is ook kwaliteit in de stad", zegt Anke Grifioen. "We kunnen online al 24 uur per dag aankopen doen, dus daarom vraag ik me af: welk doel dient deze opening op zondagochtend. Daar heb ik nog geen antwoord op."