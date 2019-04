Geen roze koeken en frikandellen op Dag van de Gezonde Schoolkantine

Het serveren van gezond eten in een schoolkantine is belangrijke voor het gezond houden van leerlingen op middelbare scholen. Daarom is de derde dinsdag van april uitgeroepen tot de jaarlijkse Dag van de Gezonde Schoolkantine.

Sinds 2013 worden er zilveren en gouden Schoolkantine Schalen uitgereikt aan middelbare scholen en mbo's die voldoen aan bepaalde richtlijnen. Ruim een derde van de scholen in Nederland had in 2018 een Gezonde Schoolkantine. Gezien de gezondheidstrend zullen er in 2019 nog veel bijkomen.

Ook de Praktijkschool Rotterdam-Charlois hoort bij één van de scholen die in bezit is van zo'n Schoolkantine Schaal.

Verslaggever Sjoerd van Oortmerssen ging een kijkje in de keuken nemen.