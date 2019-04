OM onderzoekt betalingen aan raadslid ONS.Vlaardingen

Het Openbaar Ministerie gaat kijken of er iets strafbaars is gebeurd met betalingen van oud-wethouder Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen) aan toenmalig partijgenoot Ron Boers. Beide heren wilden wethouder van Vlaardingen worden, met de afspraak dat als één van hen dat zou worden, hij de ander financieel zou steunen.

De inmiddels vertrokken Hoogendijk, die de wethouderspositie kreeg, betaalde vervolgens iedere maand duizend euro aan Boers om diens gederfde inkomsten te verrekenen. Na drie maanden was er ruzie en werd Boers uit de partij ONS.Vlaardingen gezet. Daarmee stopte ook de betalingen aan Boers.

Nu blijkt dat Erik van Pienbroek, fractieleider van CU/SGP in Vlaardingen, naar burgemeester Jetten is gestapt over deze betalingen. Dat heeft geresulteerd in een onderzoek van het Openbaar Ministerie.



"Wij hebben ons vier jaar het schompes gewerkt, op bijstandsniveau", legt Boers aan RTV Rijnmond uit. Hij ontkent de afspraak met Hoogendijk zeker niet. "Ik heb niets te verbergen. We hebben vier jaar lang tegen iedereen gezegd dat de deal er was. Ook toen de deal begon en weer stopte."

'Judassengedrag'

Omdat Van Pienbroek kritisch was op toenmalig wethouder Hoogendijk, liet Boers de fractieleider van CU/SGP een bewijs van betaling van Hoogendijk zien. Tot verbazing van Boers, ging Van Pienbroek met het betalingsbewijs naar burgemeester Jetten. In januari is hier een melding van gedaan, maar Boers is nooit verwittigd. "En dat neem ik hen zeer kwalijk", reageert Boers.

Van Pienbroek snapt dat Boers spreekt van 'judassengedrag'. "Maar in mijn ogen heb ik mijn plicht als raadslid gedaan door een misstand te melden, daar waar ik het zou moeten melden", zegt de fractieleider van CU/SGP.