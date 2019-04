Rotterdamse Laurenskerk leeft mee met de Notre-Dame

De Sint-Laurenskerk in Rotterdam leeft mee met de Notre-Dame in Parijs, waar maandagavond een verwoestende brand woedde. "Wij hebben dit al eens meegemaakt. De beelden zijn vreselijk", zegt directeur Frank Migchielsen.

Bij het zien van de beelden in Parijs gingen de gedachten van Migchielsen terug naar de bombardementen van 14 mei 1940. "De Sint-Laurenskerk stond toen, net als de Notre-Dame, in de steigers en vatte vlam toen het centrum van Rotterdam in brand stond", vertelt de directeur.

De wederopbouw van de Rotterdamse Laurenskerk begon pas in 1952 en heeft tot 1968 geduurd. "Het koste heel veel tijd, geld en moeite. En ook bij de Notre-Dame zullen ze met oude ambachtskunsten moeten restaureren", legt Frank Migchielsen uit.

Volgens de directeur zijn er maar drie oorzaken van brand in kerken zoals de Notre-Dame en de Sint-Laurenskerk: door kortsluiting, blikseminslag of dakwerkzaamheden. "Dat laatste lijkt de Notre-Dame te zijn overkomen. Wij zijn elke dag bezig met de brandveiligheid van onze kerk. We willen dit nooit meer mee maken in Rotterdam."

