Rotterdam heeft duurste en goedkoopste straat van Rijnmond

De Vijverlaan in Rotterdam-Kralingen heeft de duurste - en de Wuysterstraat in de Tarwewijk op Zuid de goedkoopste woningen van de regio Rijnmond. Dat blijkt uit de jaarcijfers van onroerend goedspecialist Calcas.

Een woning in Wuysterstraat kost gemiddeld een ton. Op de Vijverlaan betaal je vijftien keer zoveel voor een huis: gemiddeld 1,5 miljoen euro.

De Vijverlaan in Kralingen staat bekend om haar prachtpanden. De woningen aan de Wuysterlaan worden niet meer of slecht onderhouden. Ze zijn deels bewoond door anti-krakers of tijdelijke huurders.

"De gemeente koopt ons allemaal uit, want de boel wordt gesloopt. Er komt komen hier nieuwe eensgezingswoningen", zegt een bewoonster. "Ik woon hier al 35 jaar en zou best tot mijn dood willen blijven."

"Gelukkig hebben we een ander huisje in Barendrecht kunnen kopen. En zo goedkoop heb ik mijn huis nou ook weer niet aan de gemeente verkocht, hoor," grinnikt ze.

Op de Vijverlaan zijn mensen aanzienlijk minder spraakzaam. Niemand wil voor de camera iets kwijt over hoe het bevalt in de duurste straat van Rotterdam.