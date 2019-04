Dertien kuikentjes geboren in binnentuin Albert Schweitzer

Een bijzondere geboorte in de patio van het Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Dordwijk. Een moedereend is onlangs bevallen van dertien kuikentjes. Bezoekers hoorden luid gepiep en haalden medewerkers van het ziekenhuis erbij.

De moedereend is waarschijnlijk in de binnentuin om daar haar nest te bouwen. Omdat er geen voedsel, zwemwater of uitgang is, hebben medewerkers van de Dierenambulance de familie eend gevangen. De veertien kwakers worden op een meer eendvriendelijke plek weer vrijgelaten.

Van de vader ontbreekt ieder spoor.