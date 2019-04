Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 16 april

In deze uitzending bezochten we het Sophia Kinderziekenhuis, waar de selectie van Feyenoord bij zieke kinderen een lach op het gezicht toverde. Ook blikten we terug naar de dag waarop de Laurenskerk in vlammen opging.

Ten slotte komt de Praktijkschool Rotterdam-Charlois aan bod waar de kantine niet gevuld is met broodjes frikadel, roze koeken en blikjes cola.