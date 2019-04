Rotterdam geeft nieuwe draai aan uitkeringsprogramma Tegenprestatie

Het programma Tegenprestatie is omgedoopt tot Prestatie010. Van de 20 duizend deelnemers krijgen 9 duizend extra mogelijkheden, zoals meer contactmomenten met een activeringscoach, het halen van bijvoorbeeld een VCA-diploma - een certificaat rond veiligheid op de werkvloer - en de mogelijkheid door te stromen naar een re-integratietraject.

Voorheen hadden werklozen maar één keer per jaar een gesprek met een coach en moesten ze trainingen volgen over bijvoorbeeld solliciteren en het liefst twintig uur per week verplicht vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie voor hun uitkering.

De groep langdurig werklozen is divers, maar de gemeente wil Rotterdammers die nog niet zo lang zonder baan zitten en goed functioneren graag snel weer uit de bijstand halen. Het doel is dat vierduizend werkzoekenden in 2022 naar een re-integratietraject zijn uitgestroomd of betaald werk hebben.

Via het online platform Hallo Werk! kunnen werkzoekenden een match vinden met werkgevers. Kandidaten kunnen aangeven waar ze goed in zijn en op basis daarvan vinden sommigen een passende werkgever.



Volgens eerder onderzoek van de gemeente is tachtig procent van de deelnemers aan Tegenprestatie er positief over. Op het programma kwam de afgelopen jaren ook kritiek. Zo moesten werklozen als tegenprestatie voor hun bijstand soms hetzelfde werk doen waar ze eerder bij werden ontslagen, zoals straatvegen voor Stadsbeheer.

Het verplichte karakter van het vrijwilligerswerk stuitte ook op weerstand. Voor hoogopgeleiden met een goed cv die om andere redenen langere tijd werkloos zijn, zou te weinig gepaste aandacht zijn in de begeleiding.