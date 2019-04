Dames TPP verliezen eerste 'Champions League' wedstrijd van Benfica

Dames TPP verloren met 6-0 van Benfica in de poulefase van de European womens futsal cup. (Foto: TPP Rotterdam)

De dames van TPP Rotterdam hebben dinsdagavond de eerste poulewedstrijd wedstrijd in de Champions League variant voor het dames zaalvoetbal, de European's women's futsal cup, verloren. Het Portugese Benfica was met 6-0 te sterk

Bij rust keek de ploeg, die vorig jaar onder de vlag van vv Pernis kampioen van Nederland werd, tegen een 3-0 achterstand aan. De ploeg van trainer Sharon van Zadelhoff herstelde zich in de tweede helft niet en moest zich beperken tot tegenhouden. De ploeg uit Lissabon liep echter verder uit tot 6-0.

In de poule staan de Rotterdamse dames van TPP nu puntloos laatste. Woensdag nemen de Rotterdammers het op tegen Kick Off uit Italië, donderdag is Inter Media Service uit Oekraïne de tegenstander.