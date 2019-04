Politie: fatale brand Hilledijk heeft mogelijk te maken met illegaal gokken

Op de eerste verdieping van het pand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid waar zaterdag een uitslaande brand uitbrak, zijn aanwijzingen gevonden dat er illegaal werd gegokt. De politie zei dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht dat er misschien een verband is tussen de brandstichting en illegale gokactiviteiten.

De brand kostte een 27-jarige Rotterdammer die op de derde verdieping woonde het leven.

Eerder werd al bekend dat de brand waarschijnlijk is aangestoken. De Rotterdammer die overleed was daarbij onbedoeld slachtoffer. Hij sprong uit het raam in een poging aan het vuur te ontsnappen en overleed later op de dag door een combinatie van de val en wonden van de brand.



De politie is nog altijd op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van die dag, en naar meer informatie over het gokken op de eerste verdieping.