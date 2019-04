Nina Houston (15): van YouTube naar het witte doek

Ze is vijftien jaar, gaat nog naar de middelbare school in de buurt van Rotterdam en woont nog thuis. Maar Nina Houston is op YouTube een grote naam met maar liefst 446 duizend volgers. Sinds kort is Nina niet alleen op internet te zien, maar ook op de filmset.

Nina speelt een rol in de kinderfilm Circus Noël. "Natuurlijk heb ik 'ja' gezegd, want het is hartstikke leuk", vertelt de 15-jarige enthousiast. Nina is ontdekt via YouTube. Zij maakt daarop ook sketchvideo's, waarin ze acteert.

Voor Circus Noël hoefde Nina geen auditie te doen. "Het was een leuke ervaring", blikt ze terug. "Maar het is heel anders dan YouTube. Bij een film zit je met een heel team om je heen. Ik mocht niet in de camera kijken, terwijl ik dat op YouTube wel moet doen."



Nina begon als tienjarige met het maken van instructievideo's van loombandjes maken. Ze woonde een tijdje in de Verenigde Staten en omdat in het Nederlands geen video's waren waarin werd uitgelegd hoe die loombandjes gemaakt moesten worden, besloot zij dat te doen. Met succes, want tegenwoordig is Nina op YouTube en Instagram een grote naam.

Vijf jaar later beseft Nina nog steeds niet helemaal hoe groot haar kanaal op YouTube is. "Ik vind het nog steeds raar. Honderd mensen om je heen zijn al super veel. 440 duizend mensen kan ik me niet voorstellen", zegt ze.

Momenteel maakt Nina video's en vlogs over dagelijkse dingen. Hoe lang zij hiermee wil doorgaan? "Totdat het niet meer kan. Maar ik ben het nog lang niet van plan!", lacht Nina.