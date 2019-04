Rotterdam tevreden met vorderingen plan nieuwe Feyenoordstadion

Het Rotterdamse stadsbestuur is tevreden met de stappen en verbeteringen van de afgelopen maanden in de plannen voor het nieuwe Feyenoordstadion. Het project ligt op koers en er wordt hard gewerkt zodat er aan alle afspraken die met de gemeente zijn gemaakt kan worden voldaan. Dat schrijft wethouder Van Gils in een nieuwe voortgangsrapportage over Feyenoord City aan de gemeenteraad.

Er is vertrouwen in de financiering van het nieuwe stadion. Wethouders Van Gils schrijft: "Feyenoord geeft aan vorderingen te maken met de resterende financiering en zegt er alle vertrouwen in te hebben dat dit gaat lukken". Feyenoord heeft intentieverklaringen van partijen die geld willen geven overlegd, onder andere van de investeringsbank Goldman Sachs. Ook de gemeente Rotterdam heeft dat gedaan.

Vertraging

Het stadsbestuur schrijft verder het jammer te vinden dat het project een jaar vertraagd is. Feyenoord maakte vorige maand bekend dat het stadion pas in 2024 opengaat. Maar het stadsbestuur begrijpt het uitstel en steunt de beslissing van Feyenoord. "Extra tijd nemen achten wij, zoals vaker gezegd, in principe belangrijker dan strikt de planning volgen", schrijft wethouder Van Gils.

Voor de gemeente heeft de vertraging geen financiële gevolgen. Zowel de grondexploitatie van de eerste fase van de gebiedsontwikkeling als de bouw van het nieuwe stadion zijn een particuliere opgave. Wel wordt erop gewezen dat er nog steeds scherp toezicht moet zijn en adequate besluiten genomen moeten worden om geen nieuwe vertraging te laten krijgen.

Risico's

De grootste risico's worden goed beheerst, vindt het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Bijvoorbeeld de business case en het voorlopige ontwerp van het nieuwe stadion zijn aangepast. Zo is voor de bouw rekening gehouden met recente prijsstijgingen in de bouw en is in de nieuwe business case nog meer naar de te verwachten inkomsten gekeken.

Wel is er nog steeds de waarschuwing naar Feyenoord om het draagvlak voor het nieuwe stadion onder supporters te vergroten.