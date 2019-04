Bestuurder komt lichtgewond uit omgekeerde auto op A16

Op de A16 ter hoogte van Zwijndrecht is woensdagavond rond 22:30 uur een auto op de kop tegen de vangrail terecht gekomen. De bestuurder raakte lichtgewond en hoefde niet bevrijd te worden.

Omdat de auto over de kop sloeg, werden meteen brandweer en een traumahelikopter opgeroepen. Dat bleek niet nodig, de bestuurde zat niet bekneld. Hoe die de auto ondersteboven kreeg, is nog onduidelijk.

Er waren geen andere voertuigen of personen bij het ongeluk betrokken. Wel is de vangrail flink beschadigd. De bestuurder wordt nagekeken in het ziekenhuis.