MS-patiënten trainen op Van Brienenoordbrug voor Mont Ventoux

"Ik ben bang dat de Mont Ventoux na dit gaat tegenvallen, maar we hebben er zin in!"

Edith Blokland is één van de lopers van team Rijndam Klimt Tegen MS. Ze weet al meer dan drie jaar dat zij de spierziekte MS heeft. "Ik ben geen fan van sporten, maar dit geeft me een doel. De uitdaging vind ik ook heel leuk", zegt Edith. "Misschien is het juist daarom, dat je iets wilt bereiken. Ondanks MS."

Op de Van Brienenoordbrug is de eerste echte test voor Edith. "Ik vind het ook een beetje spannend. Een loopband op een sportschool is toch net iets anders."

Beklimming Mont Ventoux geen einddoel

De MS-patiënten worden ook begeleid, tijdens de trainingen en op de Mont Ventoux. Marije Weerman, ergotherapeut bij Rijndam Revalidatie, loopt ook mee. "We willen ook graag het doel van de gezonde leefstijl nastreven", legt Weerman uit. "Dat zij zin krijgen om te bewegen en daar zin in blijven houden."

Het beklimmen van de Mont Ventoux is geen einddoel, benadrukt Weerman. "Het is een pittige berg, maar vanuit Rijndam hebben we ook vier workshops georganiseerd. Zo gaan ze goed voorbereid de Mont Ventoux op." De training op de Van Brienenoordbrug is ook een onderdeel van die voorbereiding.

Edith bereikte dinsdagavond de overkant van de Van Brienenoordbrug. Ze genoot van de gezelligheid van de wandelgroep. "Ik ben wel bang dat de Mont Ventoux na deze brug gaat tegenvallen, maar we hebben er zin in!", zegt Edith strijdbaar.