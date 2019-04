Kleine verbouwing mag zonder vergunning in Prins Alexander en Hoogvliet

In een aantal wijken in Prins Alexander en Hoogvliet start de gemeente Rotterdam vanaf dit najaar een proef waarbij zonder vergunning van de gemeente een dakkapel, een schutting of een schuurtje mag worden gebouwd. Bewoners moeten met hun directe buren overleggen in plaats van met de gemeente.

Het gaat dan om populaire kleine verbouwingen aan de voorkant van grondgebonden woningen. Dat zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen of twee-onder-een-kaphuizen. Ze moeten wel particulier eigendom zijn.

Minder regels en goedkoper

De bouwer gaat nu dus niet meer met de plannen en bouwtekeningen naar de gemeente, maar naar zijn buren. Als die akkoord zijn, moet er een handtekening gezet worden en wordt dat ingeleverd bij de gemeente. Als dat in orde is, kan de bouw sneller starten.

Wethouder Bas Kurvers van Bouwen: "We willen voor Rotterdammers meer mogelijk maken met minder regels. De proef past in deze tijd waarin Rotterdammers samen zaken willen regelen in hun eigen straat. Bovendien ben je goedkoper uit. Als je het met je buren kunt regelen, hoef je niets te betalen. Dat geld kan je dan mooi aan je huis besteden."

Niet alles toegestaan

Niet alle kleine bouwwerken mogen zonder vergunning worden uitgevoerd. Zo mag er geen serre of uitbouw aan de voorkant van de woning komen. Daarnaast moet er voldaan worden aan het bouwbesluit. Het bouwwerk moet degelijk en veilig zijn.

De proef wordt in Prins Alexander gehouden in de wijken Ommoord, Nesselande en Zevenkamp. Bij het hoogbouwdeel en langs de Wollefoppenweg en de Bermweg mag het niet. In Hoogvliet geldt de nieuwe maatregel niet bij het winkelcentrum Hoogvliet, de oude dorpskern en de historische linten langs de Hoogvlietse Kerkweg en de Hoogvlietse- en Welhoeksedijk.

De proef start waarschijnlijk na de zomer en duurt twee jaar.