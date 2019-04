Rotterdammers uren in de rij voor gratis donuts

Het was woensdagochtend al vroeg druk in de Koopgoot in Rotterdam. Om 07:00 uur opende daar het eerste filiaal van donutwinkel Dunkin'. De eerste honderd klanten werden beloond met een jaar lang gratis donuts.

Om 05:00 uur stond er al een rij. Sterker nog: de eerste liefhebber stond dinsdagochtend om 10:00 uur al voor de deur. "Een jaar gratis donuts, wie wil dat niet?", zegt deze fanatiekeling. "Ik heb gezeten, gelopen, kaartspelletjes gespeeld en nieuwe kennissen ontmoet. Het was gezellig. Ik heb er geen spijt van. Het was lekker weer, dus ik had niets te klagen."

De meeste mensen in slaapzakken, met campingstoeltjes en dikke winterkleding aan hebben zich woensdagochtend pas verzameld voor de winkel. Dranghekken moeten ervoor zorgen dat er netjes een rij gevormd wordt in de Koopgoot.

Eén van hen heeft zelfs zijn halsbandparkiet meegenomen. "Het is nog een baby, die moet nog met de hand gevoerd worden", legt hij uit. "Donuts zijn voor hem niet gezond, maar af en toe een hapje mag wel."



Het filiaal in de Beurstraverse is niet de enige vestiging van Dunkin'. Op de Lijnbaan opent woensdag een pop-upstore, die daar minimaal een jaar blijft zitten. Daar worden echter geen gratis donuts uitgedeeld.

De van oorsprong Amerikaanse keten heeft meer dan twaalfduizend vestigingen in 45 landen. Met de twee vestigingen in Rotterdam erbij, telt de keten in totaal 22 vestigingen in Nederland.