Maastunnel weer open richting noord

De problemen in de Maastunnel zijn verholpen. Dat meldt de gemeente Rotterdam. De tunnel was woensdagochtend ook afgesloten van zuid naar noord omdat de camera's niet werkten. Rond 09:00 uur kon de buis richting Rotterdam-Noord weer open.

In de tunnel werden afgelopen nacht onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zo werden onder meer kabels van de camera's in de tunnel preventief vervangen. De tunnel richting noord zou eigenlijk om 06:00 uur weer open gaan, maar bij het vervangen van de kabels deed zich een probleem voor waardoor de camera's niet werkten. De tunnel was om die reden uit veiligheidsoverwegingen langere tijd dicht, vertelde woordvoerder Brigitte Moratis.

Er is een spoedreparatie uitgevoerd om de problemen te verhelpen. Verkeer kon omrijden via de Van Brienenoordbrug, Willemsbrug, Erasmusbrug of Beneluxtunnel. De eerdere afsluiting leidt nog wel tot vertragingen op deze routes.