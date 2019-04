Gebruik van lachgas kan leiden tot bevriezingsletsel

Arts Ymke Lucas van het brandwondencentrum Rotterdam in het Maasstad Ziekenhuis over het gebruik van lachgas

Via een slagroomspuit wordt het gas uit het patroon in een ballon gespoten. Foto: ANP / Lex van Lieshout

Lachgas zit in patronen en wordt gezien als partydrug. Via een slagroomspuit wordt het gas uit het patroon in een ballon gespoten. De gebruikers ademen het gas via een ballon in.

"Het publiek moet weten dat gebruik van het ogenschijnlijk onschuldige lachgas kan leiden tot levenslange littekens door bevriezingsletsel", zegt Ymke Lucas, arts in het Brandwondencentrum Rotterdam van het Maasstad Ziekenhuis. Dat letsel wordt veroorzaakt doordat de tank met lachgas tijdens het bijvullen tussen de benen wordt geklemd.

"Na het inademen van het lachgas raakt men tijdelijk in een korte sterke roes en ligt de pijngrens hoger", zegt Lucas. "De gebruikers hebben niet door dat de tank tussen hun benen zo koud wordt dat het letterlijk invriest in de huid en diepe wonden veroorzaakt.''

De brandwondenarts noemt het aantal gewonden van de afgelopen weken een verontrustende ontwikkeling. "Zeker gezien het feit dat het festivalseizoen nog moet beginnen en lachgas als partydrug in populariteit toeneemt."