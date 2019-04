Schiedammer vast vanwege betrokkenheid bij gewapende overval in Heerlen

De politie in Limburg heeft dinsdagochtend een 27-jarige man uit Schiedam opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een gewapende overval op een bestuurder van een bestelbus, in Heerlen vorige maand.

De bestuurder van de bestelbus moest op vrijdag 22 maart onder bedreiging van een vuurwapen een partij lachgas afstaan. Ook werden persoonlijke bezittingen en een onbekend geldbedrag buitgemaakt. De bijrijder werd mishandeld. Er werd zelfs gericht geschoten, maar daarbij is niemand gewond geraakt.

De Schiedammer wordt verdacht van betrokkenheid bij deze overval. Hij verbleef in een woning in Maastricht, waar een vuurwapen werd gevonden. Een 25-jarige vrouw die ook in de woning verbleef, is op basis van die vondst aangehouden op verdenking van het bezit van een vuurwapen.

Beiden zitten vast en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.