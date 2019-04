Maasstad Ziekenhuis stopt met onderzoek vanwege grotere kans op overlijden

Het Maasstad Ziekenhuis is uit voorzorg voorlopig gestopt met het wetenschappelijk onderzoek genaamd Forest Trial. Gebleken is dat patiënten, die volgens de nieuwe methode worden behandeld, een grotere kans op overlijden hebben.

Het onderzoek richt zich op de behandeling van vernauwingen en afsluitingen in de slagader in het bovenbeen. Bij Forest Trial wordt het effect van ballonnen en van stents met daarop een medicijn (paclitaxel) met elkaar vergeleken.

Een andere onderzoeker heeft de resultaten van alle 28 beschikbare onderzoeken over bovengenoemde behandeling samengevoegd. Zijn belangrijkste conclusie is dat patiënten die met dit medicijn zijn behandeld op de lange termijn mogelijk een grotere kans hebben op overlijden in vergelijking met patiënten, die behandeld zijn met een ballon of stent zónder dit medicijn. Het gaat om een hogere kans van bijna zeven procent.

De negen ziekenhuizen die aan de studie deelnemen hebben besloten om extra onderzoek te laten doen door externe deskundigen. Gedurende die periode krijgen nieuwe patiënten niet meer de behandeling.

Patiënten

Alle patiënten die zijn behandeld worden al gecontroleerd na zes maanden, een jaar en twee jaar. Daar komt nu een extra controle bij.