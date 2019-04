Feyenoord gaat samenwerken met Vietnamese club

Feyenoord gaat een samenwerking aan met de Vietnamese club Hoang Anh Gia Lai FC. De Rotterdammers zullen met name gaan samenwerken op het gebied van talent- en coachingontwikkeling.

Als onderdeel van een door premier Mark Rutte en minister Cora van Nieuwenhuizen geleide handelsmissie naar Vietnam werd daartoe afgelopen week in Ho Chi Minh-stad door beide clubs een samenwerking ondertekend.

De bedoeling is dat Feyenoord haar know how en methodologie zal delen met de Vietnamese club. Daarnaast zullen Vietnamese teams, spelers en coaches naar Nederland reizen om ervaring op te doen.

Hoang Anh Gia Lai FC is een club uit de hoogste divisie van het Vietnamese voetbal, de V-League. Haar eigenaar, Doan Nguyen Duc, startte twaalf jaar geleden de academie met als doelstelling een nieuwe generatie Vietnamese voetballers op te leiden en er uiteindelijk in te slagen het land zich te laten kwalificeren voor het WK.

De eerste contacten tussen HAGL FC en Feyenoord werden een klein half jaar geleden gelegd door het Vietnam gevestigde bedrijf WeSport en voormalig profvoetballer Danny van Bakel. Als uitvloeisel daarvan bracht Gido Vader, manager Internationale Relaties bij Feyenoord, begin april een bezoek aan Pleiku, de stad waar HAGL FC haar thuisbasis heeft.