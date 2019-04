Schiedam moet nieuw besluit nemen over klachten Huisman

Huisman Equipment in Schiedam. Foto: Google Streetview

De gemeente Schiedam moet een nieuw besluit nemen over de overlast die scheepsreparatiebedrijf Huisman Equipment in de Wiltonhaven veroorzaakt. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Omwonenden klagen al jaren over de herrie van scheepsmotoren. In 2016 stapten ze naar de gemeente, maar die wees de klachten af. De buurtbewoners en Milieudefensie Schiedam zochten het hogerop bij de rechtbank Rotterdam. Ook die stelde hen in het ongelijk.

De Raad van State vindt echter dat het besluit om de klachten af te wijzen onvoldoende zijn onderbouwd. De gemeente Schiedam moet de klachten opnieuw in behandeling nemen.

In de afgelopen jaren zijn overigens wel stappen gezet om de overlast te reduceren. Een extern bureau doet op dit moment onderzoek naar het gebruik van dempers.