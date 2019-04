Eén cent extra betalen per liter brandstof voor het milieu

Autorijden is niet goed voor het milieu. Maar vanaf woensdag kunnen automobilisten compenseren voor hun CO2-uitstoot door één cent extra te betalen per liter aan de pomp. Het is een initiatief van Shell, en kan ook alleen bij die tankstations.

Van het geld dat dit initiatief oplevert, gaat Shell samen met Staatsbosbeheer de komende twaalf jaar vijf miljoen nieuwe bomen planten in Nederland. Die komen op lege plekken die zijn ontstaan door essentaksterfte, een soort schimmel. Ook gaat een deel van het geld naar projecten in Indonesië en Peru om de CO2-uitstoot te compenseren.

Sinds de aankondiging is er op social media veel kritiek op het plan gekomen. Waarom moet de consument extra gaan betalen en doet het bedrijf dat niet zelf? "Als dit het enige zou zijn wat we doen, dan was die kritiek terecht", zegt Hilmar van den Dool van Shell. "We doen ook grote investeringen in waterstof en elektrisch rijden. Dit is een tussenoplossing."

Klanten kunnen zelf kiezen of ze die extra cent willen betalen bij het tanken van benzine, diesel of LPG. Bij het tanken van V-Power is het inbegrepen. Betalen kan met Airmiles en bij de reguliere kassa's.