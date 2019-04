Honderden mensen lopen mee in mars tegen dierproeven

Het aantal dierproeven in Nederland stijgt. Reden voor ruim zevenhonderd mensen om aanstaande zaterdag mee te doen aan een mars door het centrum van Rotterdam richting het proefdiercentrum van het Erasmus MC. De mars is een initiatief van Animal Rights.

In 2017 werden er ruim 530 duizend dierproeven uitgevoerd, achttien procent meer dan een jaar daarvoor. Ook het aantal testen op honden, katten en apen nam toe.

Experimenten op apen

Die laatste diersoort is de reden dat de mars gericht is op het Erasmus MC. Recent heeft het medisch centrum goedkeuring gekregen om experimenten op 44 apen uit te voeren. De dieren worden geïnjecteerd met virussen om te zien hoe ziektes zich ontwikkelen in het lichaam.

"We kunnen ons verplaatsen in de demonstranten", zegt David Drexhage van het Erasmus MC. "Het is ook zielig voor de dieren, daarom doen we ons best ze zo goed mogelijk te verzorgen en waar mogelijk alternatieven te gebruiken."

'Alternatieven niet altijd mogelijk'

Maar die alternatieven zijn er niet altijd, zegt Drexhage. "Een dierproefvrij alternatief is bijvoorbeeld het virus inspuiten in een opgekweekt orgaan. Maar dan zien we alleen wat er gebeurt met dat ene orgaan, en niet wat er gebeurt met de wisselwerking tussen de organen. Daar zijn nu nog dieren voor nodig."

Animal Rights vindt het belangrijk dat er meer onderzoek komt naar alternatieve methodes. "Er gaat veel overheidsgeld naar dierproeven, dat kan ook geïnvesteerd worden in onderzoek naar betere dierproefvrije technieken", zegt Robert Molenaar van Animal Rights.

De mars vertrekt om 13:45 uur vanaf het Weena 702, tegenover Rotterdam Centraal. De demonstranten komen naar verwachting om 14:30 uur aan bij het Erasmus MC aan de Westzeedijk.