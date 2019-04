Intensieve armoedeaanpak voor 500 Rotterdamse gezinnen

Rotterdam gaat vijfhonderd gezinnen die langdurig te maken hebben met armoede en schulden intensief begeleiden om ze er weer bovenop te helpen. Deze aanpak begint in Rotterdam-Zuid (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) en de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam-West.

"Daarbij is speciale aandacht voor eenoudergezinnen, die nog vaker met financiële problemen worstelen”, zegt wethouder Michiel Grauss (CU-SGP) van Armoedebestrijding. De aanpak van de vijfhonderd gezinnen is een van de zes actieplannen die hij woensdag presenteert in zijn armoedeaanpak voor de komende jaren.

Met die gezinsaanpak wil Rotterdam voorkomen dat kinderen die in armoede opgroeien, minder kansen hebben in de maatschappij. "In Rotterdam groeit een op de vijf kinderen op in armoede, die kinderen krijgen nu niet altijd de aandacht die ze verdienen en lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden", zegt Grauss.

"De uitdaging blijft om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering naar werk te begeleiden. Ondanks dat er veel onvervulde vacatures zijn, blijft het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering hoog", zegt de wethouder. "Hoe dat kan, daar moeten we een antwoord op zien te vinden."

Ook moet er een Rotterdamse Armoede-index komen. "Meten is weten", schrijft Grauss. "De index moet de resultaten van de Rotterdamse armoedebestrijding in beeld brengen. Ook hier leggen we een extra accent op kinderen. Armoede mag een volwaardige participatie van kinderen aan de samenleving niet in de weg staan."

In totaal is er 44 miljoen gemoeid met de armoedeaanpak, verdeeld over vier jaar.