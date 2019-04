Feyenoord verwacht Martina snel weer op trainingsveld

Cuco Martina blijft bij Feyenoord een twijfelgeval voor de thuiswedstrijd van zaterdag tegen AZ. De club verwacht dat de van Everton gehuurde verdediger later deze week wel weer kan meetrainen met Feyenoord.

Martina viel zaterdag in de gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo uit met een heupblessure. Dinsdag bleef Martina dan ook binnen en woensdag was de selectie vrij. Van Bronckhorst verwacht dat Martina snel weer aansluit. Mogelijk is ook Jeremiah St. Juste inzetbaar. De rechtsback, die de laatste weken vervangen werd door Martina, traint alweer een tijdje mee.

Donderdag en vrijdag werkt Feyenoord achter gesloten deuren toe naar de wedstrijd tussen de nummer 3 en 4 uit de Eredivisie.