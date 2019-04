Vier schilderijen van Arij Pleijsier weer thuis in Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen had al een schilderij van de Vlaardingse kunstenaar Arij Pleijsier in de collectie, maar kreeg er deze week vier bij. Weldoener André Fontijne wist de doeken te bemachtigen en schonk ze aan het museum van zijn stad. "Ze zijn weer thuis", zei een glunderende museumdirecteur Léanne Selles.

De doeken werden onthuld op de tweehonderdste geboortedag van kunstschilder Arij Pleijsier. De Vlaardinger schilderde veel over het rijke verleden van Vlaardingen als Haringstad. Water en wolken, schepen en rivierlandschappen: de doeken van Pleijsier zijn typisch Hollands. Ook in het Rijksmuseum in Amsterdam en in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam hangt werk van de Vlaardinger die in 1879 stierf.

De doeken werden in het bijzijn van André Fontijne overgedragen aan Museum Vlaardingen. Dochter Karin Fontijne noemt haar vader geen verzamelaar. "Hij draagt Museum Vlaardingen een warm hart toe, is gepensioneerd en het is meer een hobby geworden. Hij heeft wat kennis om zich heen verzameld, het internet afgespeurd en is naar veilingen geweest."

Tot 12 mei zijn de verworven doeken te bezichtigen in Museum Vlaardingen, de sterfdag van Pleijsier in 1879. "Er moet nog het een en ander gerestaureerd worden en daarna komen ze in een overzichtstentoonstelling hier van Arij Pleijsier, die in 2020 open gaat", zegt directeur Selles. "Of de werken kostbaar zijn, vertel ik niet. Het museum had het niet kunnen betalen. We zijn dan ook heel erg blij met de aanwinsten."