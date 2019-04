Vogels spotten in nieuw observatorium 'Tij'

Lepelaars, zee-arends en een grote stern spotten? Vanaf woensdag kan dat in het nieuwe vogelobservatorium bij natuurgebied Scheelhoek op Goeree-Overflakkee. Het ei-vormige observatorium is geopend én heeft een naam gekregen. 'Tij'.

De naam is gekozen uit honderden inzendingen van omwonenden. De jury, Fred Wouters (directeur Vogelbescherming Nederland), Jan de Roon (boswachter Natuurmonumenten) en Camilla Dreef (ambassadeur Vogelbescherming Nederland en vlogger voor het Haringvliet) kozen voor de naam 'Tij'.



“Tij is een knipoog naar het EI (’t ei), zoals vele mensen het vogelobservatorium zijn gaan noemen tijdens de bouw", zegt Wouters. "En dat is niet zo gek ook, want het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern. Daarnaast verwijst de naam naar het tij, de periodieke wisseling van de waterstand met eb en vloed, dat wat deltanatuur zo uniek maakt.”

Tij is als een groot bouwpakket gekomen vanuit Finland en de afgelopen maanden in elkaar gezet. Het rieten dak komt uit het natuurgebied zelf. Nu het broedseizoen is begonnen kunnen mensen vanuit Tij de broedeilandjes voor vogels observeren.