Inzamelingsactie voor kaal egeltje

De Egelopvang in Papendrecht vraagt om hulp. Ze verzorgen al anderhalve week een bijzondere gast: een kale egel. Het dier kan niet terug de natuur in voordat haar stekels zijn terug gegroeid, maar dat kan maanden duren. Er is een inzamelingsactie voor de verzorgingskosten gestart.

Het egeltje, dat de naam Five kreeg naar het aantal stekels op haar lichaam, werd op 7 april gevonden in een bos door twee wandelaars. Eerst dachten de wandelaars dat het een rat was. Of een gordeldier. Maar uiteindelijk herkenden ze de egel aan haar kopje. Sindsdien wordt ze verzorgd bij de Egelopvang in Papendrecht.

Een kale egel is zeldzaam. Sinds de opening van de opvang vijf jaar geleden is er één keer eerder zo'n bloterik binnengebracht.

Lang ziek

Dat ze kaal is komt waarschijnlijk door een schimmel-schurftziekte, legt dierenverzorger Kirsten van Doorn uit. "We hebben wel vaker egels met zo'n schimmel en die verliezen dan wat stekels. Maar om helemaal kaal te worden moet zo'n beestje al heel lang ziek zijn."

Het is ook een raadsel hoe ze de wintertijd is doorgekomen. "Stekels beschermen tegen de kou, maar ook tegen roofdieren. Misschien heeft ze geluk gehad. Of heeft ze in een egelhuisje bij iemand in de tuin overwinterd."

Inzamelingsactie

Nu is het in ieder geval belangrijk dat ze beter wordt. "Daarvoor geven we haar medicatie en oliebadjes, zodat haar huid herstelt", zegt Van Doorn. De huid van Five is uitgedroogd en op sommige plekken verbrand door de zon. "Egels zijn gestreste dieren. Als ze zich op haar gemak voelt zullen de stekels weer langzaam terug groeien."