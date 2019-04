Volledig afgebrand huis te koop in Dordrecht

In de categorie 'klushuis' wordt er in Dordrecht een wel heel uitdagend project aangeboden. Het gaat om een volledig afgebrand huis op de Vossiusstraat.

Het pand wordt op Funda aangeprezen als een 'ruime eengezinswoning' . Maar op dit moment is het onbewoonbaar. De nieuwe eigenaar zal dus flink moeten investeren om het op te knappen.

Het huis bezichtigen kan niet, daarvoor is de schade te groot. De makelaar gaat er niet vanuit dat de gemiddelde particulier dit huis wil kopen. "Waarschijnlijk zullen aannemers interesse hebben om het pand op te knappen en te verhuren of weer door te verkopen."

De koopsom hangt af van wat potentiële kopers bieden. "Ik hoop op een zo hoog mogelijke prijs", zegt de makelaar.

Het huis is in juni afgebrand. Voor middernacht brak de brand uit. Vrij snel kreeg de brandweer de situatie onder controle, maar om 04:00 uur meldden buurtbewoners dat er opnieuw brand was uitgebroken. Er was niemand in de woning aanwezig.



Éen politiewoordvoerder meldde destijds dat er sporen waren die duidden op brandstichting. In oktober vorig jaar zijn drie verdachten aangehouden. Naast deze woningbrand werden zij ook verdacht van het aansteken van twee autobranden eerder dat jaar.