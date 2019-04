Aanleg warmtenet tussen Rotterdam en Leiden vertraagd

De aanleg van de warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden begint later. Het Warmtebedrijf heeft nog geen akkoord met de gemeente Leiden over de plek van de leiding.

Met de leiding kunnen huishoudens en bedrijven worden verwarmd met restwarmte uit de haven. Rotterdam stemde in februari in met de aanleg om zo dit jaar nog te kunnen beginnen met boren. Dat gaat dus niet lukken.

In het stormseizoen (van oktober tot maart) mag er niet geboord worden in de negentien dijken, waardoor de leiding wordt aangelegd. Om al in 2019 te beginnen met de aanleg deed het Warmtebedrijf bij monde van René Kottman een klemmend beroep op de Rotterdamse gemeenteraad snel in te stemmen met de investering van 118 miljoen in het warmtenet.

Ondanks die toezegging blijken de plannen nu dus alsnog vertraging op te lopen. Wat de kosten van deze vertraging zijn kan wethouder Van Gils nog niet zeggen. De aanbestedingsprocedure over welk bedrijf de leiding gaat aanleggen ligt stil.

De wethouder belooft de gemeenteraad maandelijks op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen rond het Warmtebedrijf.