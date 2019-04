VIDEO: Hoofdrolspelers The Passion staan te popelen

"We zijn er al maanden mee bezig en ik voel bij iedereen nu hetzelfde; laat het maar beginnen". Aan het woord is Edwin Jonker, die in The Passion 2019 de rol van Jezus speelt.

"Of ik klaar ben om te sterven? Nou, in elk geval klaar om het te spelen. En eerst nog lijden natuurlijk. Maar zonder gekheid, ik vind dit wel geweldig hoor."

Edsilia Rombley kruipt in de huid van Maria, terwijl ze géén actrice is: "Maar als zangeres leef ik me ook in mijn teksten. Op het podium zing je niet alleen, je vertolkt ook iets." De spanning vergelijkt ze met haar optreden op het Eurovisie Songfestival, in 1998 en in 2007. "Dan mag je je land vertegenwoordigen op een heel groot podium. Dit voelt ook zo."

"Elk jaar een andere stad. Nu Dordrecht, heel mooi, ik kende het nog niet, maar wil hier zeker nog eens wat langer rondkijken."

Net als Edisilia Rombley werd ook Martijn Krabbé (verteller) eerder voor The Passion benaderd. "In 2011 sloeg ik het af. Op de één of andere manier voelde ik me er nu wel klaar voor. Het is een enorme lap moeilijke tekst. En dit is een hele grote productie, echt mooi om mee te doen. Of ik het niet saai vind om een verhaal te vertellen waarvan de afloop al bekend is? Nou, dat ligt er aan hoe spannend ik het kan brengen. Improviseren? Nee, dat zeker niet!"

Lucas Hamming is happy met z'n rol als Judas: "Dat geeft toch meer uitdaging dan die van onze lieve heer. Al zou ik met mijn kapsel wel goed in de rol van Jezus passen."

The Passion wordt morgen live vanuit Dordrecht uitgezonden vanaf 20.30 uur op NPO 1 en Radio 2.