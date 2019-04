Politie arresteert Rotterdammer (34) voor invoer cocaïne uit Ecuador

Een 34-jarige Rotterdammer zit vast voor de invoer van 665 kilo cocaïne. De drugs werden vorige maand gevonden bij een fruitbedrijf aan de Keilestraat in Rotterdam. De cocaïne zat verstopt tussen bananen uit Ecuador.

Justitie heeft woensdag bekendgemaakt dat begin deze maand een verdachte is aangehouden. De 34-jarige man is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft langer in voorarrest. De politie verwacht binnenkort meer aanhoudingen voor de cocaïnesmokkel.