Rijnmond in 5 minuten: woensdag 17 april

Deze aflevering zijn we in Dordrecht. Daar staan bewoners en ondernemers te popelen voor The Passion 2019, die morgen door bekende acteurs wordt gespeeld. Ook besteden we aandacht aan armoede in Rotterdam. Wethouder Michiel Grauss krijgt de komende vier jaar 11 miljoen per jaar om de armoede in de stad intensief aan te pakken.

Ten slotte vragen we Rotterdammers ajacieden te feliciteren met de mooie pot van dinsdagavond, maar of ze daar zin in hebben...