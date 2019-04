Verdachten in grote drugszaak langer vast

Vijf verdachten van grootschalige harddrugshandel via de Rotterdamse haven blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten.

In totaal staan zeven verdachten terecht. Twee van hen zijn eerder voorlopig vrijgelaten. Justitie verdenkt hen ervan dat ze vorig jaar juli ruim 1100 kilo cocaïne hebben ingevoerd in een container met bevroren vis. De lading was afkomstig uit Ecuador en had een straatwaarde van zeker 22 miljoen euro.

Dieren konden smullen van de deklading. De duizenden kilo's heek waartussen de coke verstopt zat, gingen naar veschillende Nederlandse dierentuinen en aquaria als voedsel voor de dolfijnen, zeehonden, pinguïns en zeeleeuwen.

Bij huiszoekingen in onder meer Den Haag en Bergambacht vond de politie chemicaliën, die mogelijk waren bestemd voor de productie van synthetische drugs. De zaak komt in oktober inhoudelijk voor de rechter.