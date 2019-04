Westlandseweg in Vlaardingen meest gemeld als gevaarlijk verkeerspunt

Ruim 700 gevaarlijke verkeerssituaties zijn al in kaart gebracht bij ons meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Met stip op nummer 1 staat op dit moment de Westlandseweg in Vlaardingen. "Met twee kinderen op de fiets is het hier eigenlijk niet te doen", vertelt buurtbewoonster Selinde 't Hart.

"Ik kom van de Hoflaan en dan moet ik omhoog fietsen met mijn twee kleine kinderen. We staan daarna schuin te wachten met veel voorbijrazende auto's. Er is weinig tijd om weer op gang te komen en dat is heel gevaarlijk", vervolgt de Vlaardingse.

Iets verderop is nog een gevaarlijk punt op de dijk nabij het Oranjepark. "De oversteekplaats voor fietsers ligt net na een bocht. Op een plek waar hard wordt gereden. Aan de overkant is er vervolgens niet echt een duidelijk fietspad", vertelt Suzanne Meijer uit Vlaardingen.

De Vlaardingse heeft zelf gelukkig nog nooit een ongeluk meegemaakt op de weg. Maar ziet er wel veel gebeuren. "Ik heb twee auto's op elkaar zien knallen, omdat de één wel stopt voor een fietser en de auto daarachter denkt: 'ik ga lekker gas geven'."

De dames hopen dat er een tunnel komt om de weg veilig over kunnen te steken. "Dat is gewoon een heel veilige manier om de weg over te steken."

"Maar het zou al helpen als het verkeer langzamer zou rijden op een aantal punten waar overgestoken wordt", zegt Suzanne. "En het duidelijker aangeven van de fietspaden zou ook al helpen."

Stemmen



Begin mei maken we bekend wat de gevaarlijkste verkeerspunten in de regio zijn en gaan we de verantwoordelijke bestuurders hierop aanspreken. Dus blijf vooral stemmen!

Gebruik ons Meldpunt Onveilig Verkeer om gevaarlijke situaties op de kaart te plaatsen en te stemmen op elkaars meldingen. Zo breng je de onveilige verkeerssituaties waarmee jij te maken krijgt onder de aandacht.

LET OP! Alleen inzendingen via de tool worden in behandeling genomen. Stuur dus geen locaties per e-mail of antwoordformulier.