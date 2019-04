Sliedrecht Sport met speels gemak langs VC Sneek

De volleybaldames van Sliedrecht Sport zijn woensdagavond in sporthal De Basis met overmacht gestart aan de best-of-five-reeks om het landskampioenschap. Het team van coach Vera Koenen kende een stroef begin, maar de 3-0 zege in sets tegen VC Sneek was een verdiende overwinning.

In de eerste set kwamen de Friese volleybalvrouwen nog met 15-12 voor, maar na een time-out voor de thuisploeg trok Sliedrecht Sport die eerste set met 25-15 naar zich toe. De tweede set was een stuk spannender, die Sliedrecht Sport ook pakte (25-22). Maar in de derde set ging het heel snel. Sliedrecht Sport overklaste Sneek met maar liefst 25-10. Na iets meer dan een uur was het eerste kampioensduel van de vijf wedstrijden al voorbij.

Sliedrecht Sport en Sneek staan aanstaande zaterdag in Friesland weer tegenover elkaar. Als de dames van coach Koenen nog tweemaal winnen, dan prolongeren zij het Nederlands kampioenschap.