Voormalig burgemeester van Zwijndrecht overleden

Oud-burgemeester Cees Pijl Hogeweg van Zwijndrecht is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was een fervent voorstander van samenwerking tussen de Drechtsteden.

Pijl Hogeweg werd in 1976 burgemeester van Zwijndrecht en bleef dat maar liefst vijftien jaar. Hij was lid van de ARP en later van het CDA. Voordat hij naar Zwijndrecht kwam, was hij burgemeester in het Zeeuwse Yerseke.

Hij werd geboren als Cornelis Hogeweg, maar veranderde in 1931 zijn naam in Pijl Hogeweg. De reden was dat de achternaam van zijn moeder dreigde te verdwijnen.

In Zwijndrecht is een weg naar hem vernoemd: de Burgemeester Pijl Hogeweglaan langs het Develpark.