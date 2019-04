Seizoen dames Binnenland klaar na nipt verlies tegen titelverdediger

In een sfeervolle sporthal De Driesprong gaven de beide ploegen elkaar nauwelijks iets toe en liep de score voortduren gelijk op. Het team van trainer Joost van Rangelrooy toonde zich strijdbaar en gaf zich pas gewonnen toen de bezoekers in de slootminuut een fraaie driepunter maakten.

Grashoppers won vorig seizoen de dubbel, eindigde nu stevig bovenaan in de reguliere competitie en daarin won het twee keer ruim van Binnenland. In deze halve finale bood de ploeg uit Barendrecht meer weerstand en dat leverde een 78-80 overwinning op in het tweede duel in Katwijk. Afgelopen zaterdag werd het bij een 1-1 stand 68-76 in Barendrecht waardoor het na dit nieuwe verlies klaar is.