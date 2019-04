Tbs'ers op verlof uit Kijvelanden mogen onbegeleid naar metro blijven lopen

Tbs'ers uit kliniek De Kijvelanden in Poortugaal mogen ook in de toekomst zelfstandig naar de metro lopen als ze op onbegeleid verlof gaan. Dat hebben de kliniek en burgemeester Wagner woensdag aan omwonenden laten weten.

Na de moord op Anne Faber in Den Dolder was onrust in de buurt ontstaan over wie zich zoal vrijuit op straat begeeft in het dorp. Faber werd verkracht en vermoord door ex-gedetineerde Michael P., die zonder begeleiding naar buiten mocht. P. was overigens geen tbs'er, maar een fpa'er. Dat is iemand met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben.

Zo'n dertig omwonenden van de Kijvelanden hadden woensdag een gesprek met de directeur van de kliniek en de burgemeester van Albrandswaard. Ze wilden "wel eens weten wie hier allemaal op straat rondloopt" en ook hoe ze daar het best mee om kunnen gaan.

De Kijvelanden heeft voor patiënten die op onbegeleid verlof een regel ingesteld, die uniek is in Nederland: ze moeten het dorp per se verlaten en ergens anders naar toe om te wonen of te recreëren. Ze mogen wel zelfstandig naar een van de nabijgelegen metrostations (Rhoon of Poortugaal) lopen. Oftewel: de vrijheid begint bij de uitgang van de Kijvelanden.

Delta

De regel werd ruim twintig jaar geleden ingesteld, omdat in Poortugaal ook al psychiatrische inrichting Delta is gevestigd. Die staat bijna tegen de Kijvelanden aangeplakt.

Door de patiënten op verlof buiten de dorpsgrenzen te zetten, hoopte de gemeente de veiligheid beter te kunnen garanderen en de overlast op straat te beperken.

De interpretatie van deze afspraak blijkt al die jaren anders te zijn bij De Kijvelanden en de gemeente. De gemeente ging er vanuit dat de patiënten binnen de gemeente begeleid werden. Dit blijkt dus niet zo te zijn.

De Kijvelanden is niet van plan deze regel te wijzigen, kregen ongeruste omwonenden woensdag te horen. De burgemeester is ook niet bevoegd om hier iets aan te doen, gaf Wagner aan. Als de bewoners echt iets willen veranderen, moeten ze hiervoor bij de minister aankloppen.

Delict

De Kijvelanden heeft in 2018 2945 verloven verleend, zo bleek tijdens het gesprek. Daarvan waren er 1098 begeleid en 1847 onbegeleid. De laatste vier jaar zijn er twaalf gevallen geweest waarbij een tbs'er niet op tijd terug was of ontsnapte. Dat leidde in één geval tot "een vermogensdelict", zegt de kliniek.

Woensdag is afgesproken dat er voor de zomer een vervolggesprek komt, waarbij ook leden van de gemeenteraad aanwezig zullen zijn. De Kijvelanden zal dan onder meer laten weten welke maatregelen de kliniek heeft genomen na het drama in Den Dolder en het kritische rapport hierover van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.