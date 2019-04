"Barabas of Jezus ?"

Een dag voor de Dordtse Passion: de Passion4Kids in Zwijndrecht

Één dag voor de Passion in Dordrecht hebben zestig kinderen in Zwijndrecht ook een modernevertelling van de laatste uren van Jezus' leven opgevoerd. De Passion4kids op het Raadhuisplein werd vooraf gegaan door een tocht met het verlichte kruis vanaf de Bethelkerk.

De Passion4kids werd voor de vijfde keer gehouden. Het spektakel werd uitgevoerd door kinderen van de christelijke kindcentra in Zwijndrecht.

De rol van Jezus werd vertolkt door Rieks, Annelynn speelde Pilates, Natasja had net als vorig jaar de rol van Maria, Maaike was Petrus en Laura kroop voor het tweede jaar in de huid van Judas. De vrienden van Jezus werden gespeeld door Lisa, Sacha, Ouarda, Onur en Benjamin.