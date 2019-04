Goed jaar voor RET: 5,6 miljoen winst

“We zien dat de groei doorzet en verwachten dat ook in de toekomst. Dat komt door verstedelijking en door de ambities van overheden om meer mensen in het OV in te krijgen”, reageert Maurice Unck, directeur van de RET.

De RET zoekt constant naar oplossingen om de groei in goede banen te leiden. Op de korte termijn lukt dat nog met een aantal relatief eenvoudige maatregelen, zegt Unck. “We rijden al extra spitsritten op de E-lijn en gaan daar nog meer aan toevoegen na de aanleg van een keerspoor bij Pijnacker Zuid. Zo kunnen we op het drukste stuk van de E-lijn de frequentie in de spits verdubbelen van elke tien naar elke vijf minuten. Ook gaan we extra metro’s kopen om de frequentie op alle lijnen in het stadshart verder te verhogen.”

Maar ook mét die maatregelen komt de capaciteit binnen tien jaar onder druk te staan, voorziet de RET. Unck: “Reizigers laten staan vanwege de drukte is het laatste wat we willen. Sterker nog: ons aanbod moet juist nog aantrekkelijker worden als je mensen wil verleiden om in en rond de stad het OV te pakken. We willen de klantwaardering, nu een 7,8, omhoog trekken naar de 8.”