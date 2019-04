Man zonder reden bewusteloos geslagen in Rotterdam

Zonder enige aanleiding werd een man begin december 2018 bewusteloos geslagen in de Professor Poelslaan in Rotterdam. Beelden van dit voorval worden donderdag in de uitzending van Bureau Rijnmond getoond. De politie vraagt hulp van het publiek bij het opsporen van de dader.

De man liep door de mishandeling een zware hersenschudding op. Hij kon pas na drie maanden weer aan het werk.



Naast deze zaak is er aandacht voor de fatale brand in Hilledijk, vorige week zaterdag. Daarbij kwam een 27-jarige Rotterdammer om het leven. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Een team van twintig rechercheurs doet uitgebreid onderzoek naar de zaak.



Overvallers

De beelden van twee overvallen die wellicht met elkaar te maken hebben, zijn al eerder voorbij gekomen in Bureau Rijnmond. De daders zijn nog niet herkend. Daarom worden de beelden van de overvallen op een tankstation aan de Adriaan Volkerlaan en een Poolse supermarkt aan de Dordtsestraatweg in Rotterdam nogmaals getoond.



Ook de mishandeling van een 84-jarige vrouw uit Schiedam is al eens aan bod geweest. Ze werd op begin januari hardhandig beroofd op de Delflandseweg en brak daarbij haar bovenarm, oogkas en bovenkaak. De dader heeft een opvallend signalement, meldt de politie.

Geweldadige autoroof

Een 22-jarige Rotterdammer werd op 5 april onder bedreiging van een vuurwapen van zijn auto beroofd in de Hendrik Sorchstraat. Daarbij werd hij ook bedreigd en geslagen. Uiteindelijk is de dader zonder auto gevlucht, en liet hij het slachtoffer gewond achter. De zaak komt donderdag aan bod in Bureau Rijnmond.

Bureau Rijnmond wordt donderdagmiddag uitgezonden om 17.20 uur en elk uur herhaald op TV Rijnmond.