A16 bezaaid met platgereden mango's

Een vrachtwagen op de A16 richting Breda is donderdagochtend een lading pallets met fruit verloren. Dit gebeurde ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Meerdere rijstroken zijn dicht, omdat de weg is bezaaid met mango's.

De ANWB meldt dat de verbindingsweg van de A15 vanuit Gorinchem naar de A16 door dit ongeluk is afgesloten. Op de A16 zijn slechts twee rijstroken open.

De weg wordt momenteel schoongemaakt met zogenoemde zoabreinigers, meldt de weginspecteur van Rijkswaterstaat. De mango's zijn al behoorlijk het asfalt in gereden, waardoor het reinigen moeilijker gaat en de weg glad is.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 08:00 uur weer schoon is. Rond 07:00 uur is de vertraging opgelopen tot 15 minuten. Verkeer richting Breda krijgt het advies om te rijden via de N3.