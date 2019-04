Nieuwe burgemeester Zwijndrecht voorgedragen

Van der Loo is geboren in Noord-Brabant en woont momenteel in Rotterdam. Hij heeft onder meer gewerkt voor Rabobank en ABN AMRO. Ook is hij eigenaar van een adviesbureau en zit hij in het bestuur van het Watersnoodmuseum en Diergaarde Blijdorp.

Momenteel is Robert Strijk de tijdelijke burgemeester van Zwijndrecht. Hij volgde Dominic Schrijer op, die twee maanden geleden voorzitter van de branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer werd. De gemeente streeft ernaar de nieuwe burgemeester op 5 juni te installeren.