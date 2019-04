Lange file op A20 na ongeluk met motorrijder

Weggebruikers op de A20 hebben donderdagochtend te maken met lange vertragingen. Bij knooppunt Terbregseplein is rond 07:30 uur een motorrijder aangereden. Hij raakte gewond aan zijn been. Rond 09:30 uur staat er nog meer dan tien kilometer file.

Na de botsing moesten meerdere auto's in de remmen, waardoor het leek alsof er een kettingbotsing was gebeurd. Drie rijstroken in de richting Gouda waren daarom afgesloten ter hoogte van de afslag Ommoord/Capelle. Ook vanaf de A16 kan je niet de A20 richting Gouda op.

Inmiddels zijn nog twee rijstroken dicht. Wanneer de weg weer helemaal open kan, is nog niet duidelijk.