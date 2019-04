De slagbomen van de Botlekbrug in de A15 zijn donderdagochtend aangereden. De weg was daardoor ruim een half uur in beide richtingen dicht. Het scheepvaartverkeer kan niet onder de brug door.

De aanrijding was in de richting Europoort, maar de weg was in beide richtingen dicht.

Vermoedelijk is de slagboom er uit gereden door een vrachtwagen.